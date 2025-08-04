Семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки

На Камчатке за последние сутки зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, с 00:00 до 23:00 мск 3 августа произошло 7 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 85.