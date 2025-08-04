Семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки

На Камчатке за последние сутки зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, с 00:00 до 23:00 мск 3 августа произошло 7 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 85.
Наиболее сильные землетрясения достигали магнитуды 4,5−5,0 по шкале Рихтера.
Напомним, что с 00:00 мск до 23:00 мск 2 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 65.
Ранее сообщалось, что вулкан Крашенинникова проснулся после 600-летнего сна.