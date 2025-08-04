Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки

На Камчатке за последние сутки зафиксирована интенсивная сейсмическая активность.

На Камчатке за последние сутки зафиксирована интенсивная сейсмическая активность. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, с 00:00 до 23:00 мск 3 августа произошло 7 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 85.

Наиболее сильные землетрясения достигали магнитуды 4,5−5,0 по шкале Рихтера.

Напомним, что с 00:00 мск до 23:00 мск 2 августа произошло 10 ощутимых землетрясений в районе Петропавловска-Камчатского, а общее количество подземных толчков превысило 65.

Ранее сообщалось, что вулкан Крашенинникова проснулся после 600-летнего сна.