Два катера столкнулись в акватории Финского залива, один перевернулся

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности во время эксплуатации водного транспорта. Как отмечается, вечером 3 августа произошло столкновение двух катеров. Один из них перевернулся. Об этом оповестили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.