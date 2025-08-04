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Два катера столкнулись в акватории Финского залива, один перевернулся

В Санкт-Петербурге после столкновения двух катеров организовали проверку.

Источник: Комсомольская правда

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законов о безопасности во время эксплуатации водного транспорта. Как отмечается, вечером 3 августа произошло столкновение двух катеров. Один из них перевернулся. Об этом оповестили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, инцидент случился в акватории Финского залива. Отмечается, что обстоятельства ЧП устанавливаются. О пострадавших информации не поступало.

«По предварительным данным, в акватории Финского залива под мостом Западного скоростного диаметра произошло столкновение двух катеров», — сказано в сообщении.

В Петербурге также организовали спасательную операцию по вызволению кота из трубы. Волонтеры и сотрудники МЧС пытаются достать животное уже четвертый день.