Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется в Москве 4 августа

Как KP.RU писал ранее, почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла в результате пожара в концертном зале. Эти данные значатся в уголовном деле. Известно, что от опасных факторов возгорания погибли около 70 человек из 149. У них эксперты не обнаружили огнестрельных или же каких-либо других ранений.