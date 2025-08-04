Судебный процесс по делу о теракте в «Крокусе» начнется в Москве 4 августа

В понедельник, 4 августа, Второй Западный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в московском «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек.
«Судебный процесс по уголовному делу о теракте в Крокусе в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск», — сообщает пресс-секретарь ведомства Ирина Жирнова.
Известно, что данное дело будет слушать коллегия из трех судей. Заседание начнется в открытом режиме, однако сам судебный процесс будет проходить в закрытом от СМИ и публики режиме из-за того, что в материалах дела содержится секретная информация, а также данные, разглашение которых может помешать следствию.
Как KP.RU писал ранее, почти половина жертв теракта в «Крокусе» погибла в результате пожара в концертном зале. Эти данные значатся в уголовном деле. Известно, что от опасных факторов возгорания погибли около 70 человек из 149. У них эксперты не обнаружили огнестрельных или же каких-либо других ранений.