Судебный процесс по теракту в «Крокусе» начнется утром 4 августа

Теракт в «Крокусе» унес жизни 149 человек.
Второй Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать уголовное дело против 19 обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
«Судебный процесс по уголовному делу о теракте в “Крокусе” в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск», — заявила Жирнова.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСуд рассмотрит арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме.
Она добавила, что процесс начнется в открытом режиме, однако последующие слушания будут проходить без доступа СМИ и публики из-за наличия в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может повлиять на расследование в отношении объявленных в розыск лиц. В суде введены беспрецедентные меры безопасности. Уголовное дело будет рассматривать коллегия из трех судей.