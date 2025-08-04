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Судебный процесс по теракту в «Крокусе» начнется утром 4 августа

Второй Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать уголовное дело против 19 обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

Теракт в «Крокусе» унес жизни 149 человек.

Второй Западный окружной военный суд 4 августа начнет рассматривать уголовное дело против 19 обвиняемых в теракте в концертном зале «Крокус сити холл» в Красногорске, в результате которого погибли 149 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

«Судебный процесс по уголовному делу о теракте в “Крокусе” в отношении 19 фигурантов будет проходить в одном из зданий Московского городского суда. Первое заседание запланировано на сегодня в 11:00 мск», — заявила Жирнова.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСуд рассмотрит арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме.

Она добавила, что процесс начнется в открытом режиме, однако последующие слушания будут проходить без доступа СМИ и публики из-за наличия в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может повлиять на расследование в отношении объявленных в розыск лиц. В суде введены беспрецедентные меры безопасности. Уголовное дело будет рассматривать коллегия из трех судей.