Судебный процесс по теракту в «Крокусе» начнется утром 4 августа

Она добавила, что процесс начнется в открытом режиме, однако последующие слушания будут проходить без доступа СМИ и публики из-за наличия в материалах дела секретной информации, а также данных, разглашение которых может повлиять на расследование в отношении объявленных в розыск лиц. В суде введены беспрецедентные меры безопасности. Уголовное дело будет рассматривать коллегия из трех судей.