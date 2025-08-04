Не смог спасти девочку и умер от горя: в Абхазии дядя не пережил смерть племянницы

В Абхазии произошла трагедия, которая унесла сразу две жизни. Мужчина совершил безуспешную попытку спасти утопающую племянницу, однако девочка погибла, попав в водоворот. Потрясенный дядя не смог справиться с горем и умер на месте. Инцидент, как уточняется, произошел в Галском районе Абхазии, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия.