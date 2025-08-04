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Не смог спасти девочку и умер от горя: в Абхазии дядя не пережил смерть племянницы

Мужчина умер после попытки спасти утопающую племянницу в Абхазии.

Источник: Комсомольская правда

В Абхазии произошла трагедия, которая унесла сразу две жизни. Мужчина совершил безуспешную попытку спасти утопающую племянницу, однако девочка погибла, попав в водоворот. Потрясенный дядя не смог справиться с горем и умер на месте. Инцидент, как уточняется, произошел в Галском районе Абхазии, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам ребенка в республике Мактина Джинджолия.

Она поделилась подробностями трагедии. По предварительным данным, ЧП случилось в месте, где река впадает в море. Дяде удалось вытащить племянницу из воды, однако она не пришла в чувство, добавила омбудсмен.

«В результате тяжелого эмоционального потрясения мужчина скончался на месте от остановки сердца», — уточнила Мактина Джинджолия.

Ранее в Дербенте из-за падения ветки погибла уроженка Йошкар-Олы. Городские власти пообещали оказать семье необходимую помощь.