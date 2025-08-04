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Der Spiegel: в Германии договорились лишить дохода беженцев с Украины

В Германии предложили отменить выплату гражданского пособия для всех украинских беженцев, находящихся на территории страны. С такой инициативой выступил глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. Об этом пишет Der Spiegel.

В Германии хотят пересмотреть условия содержания беженцев из Украины.

В Германии предложили отменить выплату гражданского пособия для всех украинских беженцев, находящихся на территории страны. С такой инициативой выступил глава Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. Об этом пишет Der Spiegel.

«В коалиционном соглашении ХДС/ХСС и СДПГ договорились, что вновь прибывающие в Германию украинцы больше не будут получать гражданское пособие, а вместо этого будут получать пособия в соответствии с законом о пособиях для лиц, ищущих убежища. Ожидается, что это приведет к экономии средств на пособия по гражданству чуть менее миллиарда евро», — сообщает Der Spiegel.

Издание уточняет, что позже Зедер выступил с более жестким предложением. В программе «Berlin direct Summer Interview» он поддержал идею, что украинцы, проживающие в Германии, больше не должны получать гражданское пособие. «А в идеале — не только те, кто приедет в будущем, а все», — указал политик. Он аргументировал свою позицию новыми пошлинами США на импорт из Европы.

Гражданское пособие в Германии — Burgergeld — предоставляется тем, кто не в состоянии самостоятельно обеспечить себе необходимый уровень дохода. Его выплачивают трудоспособным малообеспеченным или безработным лицам.

Ранее ХСС уже заявляло о важности пересмотра условий поддержки беженцев из Украины. Председатель земельной группы Христианско-социального союза Александр Добриндт указал на то, что украинцам нужно работать в Германии или возвращаться на родину, пишет RT.

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