Не менее пяти взрывов прогремело над Воронежем. Видео

Подобные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников, тогда были слышны не менее четырех взрывов, а в небе наблюдались вспышки. Тогда, по предварительным данным, жертв и разрушений зафиксировано не было.