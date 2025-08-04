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Не менее пяти взрывов прогремело над Воронежем. Видео

Над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов, предположительно ПВО сбивает украинские беспилотники. В городе объявлена воздушная тревога, жители слышат звуки взрывов и видят вспышки в небе. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

ПВО отражает атаку дронов: над Воронежем слышны взрывы.

Над Воронежем прогремело не менее пяти взрывов, предположительно ПВО сбивает украинские беспилотники. В городе объявлена воздушная тревога, жители слышат звуки взрывов и видят вспышки в небе. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Над Воронежем были слышны звуки взрывов. Возможно, ПВО сбивает ВСУшные дроны. Вспышки от взрывов в небе видны в северной части города. В городе воет сирена воздушной опасности», — рассказали местные жители в соцсетях.

Помимо этого, жители Воронежа публикуют в соцсетях видео с сиреной воздушной тревоги и призывами соблюдать меры безопасности.

Подобные инциденты уже происходили в Воронеже: утром 16 июля система ПВО также отразила атаку украинских беспилотников, тогда были слышны не менее четырех взрывов, а в небе наблюдались вспышки. Тогда, по предварительным данным, жертв и разрушений зафиксировано не было.