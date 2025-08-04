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МЧС: В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды

Мониторинг гидрологической обстановки в районе активно продолжается.

Источник: Комсомольская правда

В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды. Об этом сообщили представители МЧС России. Мониторинг гидрологической обстановки в настоящее время активно продолжается.

«В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды, проводятся работы по расчистке наносов и иловых отложений», — отмечается в сообщении ведомства.

Отмечается, что из-за неблагоприятного прогноза спасатели аэромобильной группировки МЧС РФ останутся в районе для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 230 человек и 67 единиц спецтехники, в том числе 156 человек и 40 спецмашин от профильного ведомства.

Как KP.RU писал ранее, в минувшее воскресенье, 3 августа, в Туапсинском районе Краснодарского края введет муниципальный режим ЧС. Все из-за непогоды, вызвавшей сильное подтопление зданий.