МЧС: В Туапсинском районе дома и придворовые территории освободились от воды

Отмечается, что из-за неблагоприятного прогноза спасатели аэромобильной группировки МЧС РФ останутся в районе для оказания помощи населению в случае ухудшения ситуации. Для ликвидации последствий непогоды привлечено 230 человек и 67 единиц спецтехники, в том числе 156 человек и 40 спецмашин от профильного ведомства.