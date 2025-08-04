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Спасатели в Краснодарском крае устранили подтопления на придомовых территориях

В Краснодарском крае специалисты МЧС завершили освобождение придомовых участков от воды, сообщили 3 августа в ведомстве.

В Краснодарском крае специалисты МЧС завершили освобождение придомовых участков от воды, сообщили 3 августа в ведомстве. В Туапсинском районе продолжаются работы по очистке территорий от наносов и иловых отложений.

В регионе ведётся постоянный мониторинг уровня воды. Из-за неблагоприятного прогноза группа спасателей остаётся на месте для оперативного реагирования и помощи населению при возможном ухудшении ситуации.

Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены 230 сотрудников МЧС и 67 единиц техники.