Спасатели в Краснодарском крае устранили подтопления на придомовых территориях

В Краснодарском крае специалисты МЧС завершили освобождение придомовых участков от воды, сообщили 3 августа в ведомстве. В Туапсинском районе продолжаются работы по очистке территорий от наносов и иловых отложений.
В регионе ведётся постоянный мониторинг уровня воды. Из-за неблагоприятного прогноза группа спасателей остаётся на месте для оперативного реагирования и помощи населению при возможном ухудшении ситуации.
Всего к ликвидации последствий подтопления привлечены 230 сотрудников МЧС и 67 единиц техники.