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Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

Несколько беспилотных летательных аппаратов уничтожены над Воронежем. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.

При этом угроза атаки БПЛА в городе и режим опасности на всей территории региона сохраняется.

Напомним, прошлой ночью от налёта украинских беспилотников на Воронежскую область пострадали четыре человека. В двух районах областного центра даже вводили режим ЧС для устранения последствий падения обломков БПЛА.

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