Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава области в телеграм-канале.
При этом угроза атаки БПЛА в городе и режим опасности на всей территории региона сохраняется.
Напомним, прошлой ночью от налёта украинских беспилотников на Воронежскую область пострадали четыре человека. В двух районах областного центра даже вводили режим ЧС для устранения последствий падения обломков БПЛА.
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