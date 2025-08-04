На территории Краснодарского края вновь объявлена опасность БПЛА

Под атакой находятся еще четыре региона России.
На территории Краснодарского края введен режим «Беспилотная опасность» из-за потенциальной угрозы падения БПЛА. Об этом сообщили в местном telegram-канале.
«Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов. Если вы в здании — отойдите от окон, укройтесь в помещении без остекления (коридор, кладовая)», — говорится в сообщении telegram-канала «Вокруг Сочи».
Жителей просят не выходить на улицы. Также не рекомендуется пользоваться транспортом.
Сейчас сразу несколько регионов России находятся под атакой БПЛА. По меньшей мере сбито не менее 11 дронов. URA.RU в режиме онлайн-трансляции освещает ситуацию.