В США мужчина убил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянку

В штате Миннесота мужчина совершил трагический инцидент, убив свою 70-летнюю соседку, приняв ее за инопланетянку. Об этом сообщает CBS News.
Происшествие произошло в городе Уиндом в среду, 27 июля, когда около пяти часов утра полиция получила вызов о стрельбе в жилом доме.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили пожилую женщину с множественными огнестрельными ранами. Она была еще в сознании и успела рассказать полицейским, что сосед несколько раз выстрелил в нее. За 45 минут до этого он позвонил ей и попросил помочь с каким-то делом. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не удалось.
Свидетель происшествия рассказал, что подозреваемый ночью разбудил его и начал говорить о пришельцах. В частности, он заявил, что его соседка — инопланетянка, и скоро к ним прибудет космический корабль. После этого свидетель услышал выстрелы и увидел женщину в крови на полу, после чего вызвал спасателей.
Ранее сообщалось, что в штате Колорадо в США медики играли в музыкальную игру в ходе операции и не заметили, как у пациента начали ухудшаться жизненно важные показатели.