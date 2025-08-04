В США мужчина убил 70-летнюю соседку, приняв её за инопланетянку

Прибыв на место, правоохранители обнаружили пожилую женщину с множественными огнестрельными ранами. Она была еще в сознании и успела рассказать полицейским, что сосед несколько раз выстрелил в нее. За 45 минут до этого он позвонил ей и попросил помочь с каким-то делом. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти не удалось.