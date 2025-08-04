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Резко выросло число погибших африканцев у берегов Йемена

У берегов Йемена произошло крушение судна, на борту которого находились африканские мигранты.

У берегов Йемена произошло крушение судна, на борту которого находились африканские мигранты. На данный момент, по информации агентства Ассошиэйтед Пресс, погибшими считаются 68 человек.

«Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов», — говорится в сообщении.

Первоначальная информация была боле 20 погибших. Десятки мигрантов числились без вести пропавшими. Позже стало известно о 54 жертвах крушения.

Агентство также сообщило, что среди африканцев все же есть выжившие. Их 12 человек, пропавшие без вести занесены в списки погибших.