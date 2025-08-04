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Посол России: отмена концерта Гергиева в Италии — знаковое проявление русофобии

Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Милане — проявление русофобии и пример политики отмены российской культуры. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.

Концерт должен был пройти 27 июля.

Отмена концерта российского дирижера Валерия Гергиева, который должен был пройти в Милане — проявление русофобии и пример политики отмены российской культуры. Об этом заявил посол России в Риме Алексей Парамонов.

«Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр [Джорджа] Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре Ла Скала в 2022 году оперой “Борис Годунов”, опровергли сами себя», — заявил Парамонов в интервью «Известиям».

Ранее власти Италии публично выступали за сохранение культурных связей, несмотря на политические разногласия. Однако нынешняя ситуация свидетельствует о смене подхода и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства.

Концерт Валерия Гергиева в Италии был отменен после протестов украинских активистов, что вызвало широкий общественный резонанс и критику со стороны итальянских поклонников музыки. Ранее власти Италии подчеркивали важность сохранения культурных связей, однако решение об отмене концерта стало свидетельством перемены в их позиции и поддержке политики изоляции российских деятелей искусства.