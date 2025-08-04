Посол России: отмена концерта Гергиева в Италии — знаковое проявление русофобии

«Этим решением руководство Италии, президент Серджо Маттарелла и премьер-министр [Джорджа] Мелони, неоднократно ранее выступающие против отмены русской культуры и которые пытались кичиться своей толерантностью на фоне открытия сезона в театре Ла Скала в 2022 году оперой “Борис Годунов”, опровергли сами себя», — заявил Парамонов в интервью «Известиям».