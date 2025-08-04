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В Пензенской области ограничен мобильный интернет из-за атаки БПЛА

В Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В регионе введен режим «Беспилотная опасность» для обеспечения безопасности населения. Об этом сообщил губернатор Андрей Мельниченко.

Из-за угрозы дронов в Пензенской области ограничили связь.

В Пензенской области временно ограничили работу мобильного интернета из-за угрозы атаки беспилотников. В регионе введен режим «Беспилотная опасность» для обеспечения безопасности населения. Об этом сообщил губернатор Андрей Мельниченко.

«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал губернатор Андрей Мельниченко в своем telegram-канале.

Помимо Пензенской области, угрозу атаки дронов объявили также в Воронежской, Рязанской и Ростовской областях. Над Воронежем силы ПВО сбили несколько беспилотников. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Режим «Беспилотная опасность» в Пензенской области уже вводился ранее — 26 июля об этом сообщал губернатор Олег Мельниченко, отмечая, что меры необходимы для безопасности жителей на фоне угрозы атак дронов. Тогда также ограничивали работу мобильного интернета, а экстренные службы работали в усиленном режиме. Подобные ограничения ранее вводились и в других регионах, где фиксировались попытки атак беспилотников.

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