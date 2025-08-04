В Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Одессе произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».
«В Одессе раздались взрывы», — говорится в сообщении.
Украинский ресурс ссылается на информацию, полученную от мэра Одессы Геннадия Труханова.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 01:30 мск.
Помимо этого, тревога с воздуха действовала в Киевской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Житомирской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что украинский Аэропорт «Жуляны», где находится позиционный район ЗРК Patriot, подвергся массированной атаке.