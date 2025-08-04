ТАСС: суд по делу о теракте в «Крокусе» начнется 4 августа в Москве

Слушания по делу о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» начнутся в понедельник, 4 августа, в одном из зданий Московского городского суда. Об этом сообщила официальный представитель учреждения Ирина Жирнова, передаёт ТАСС.
Процесс будет вестись Вторым Западным окружным военным судом. Дело 19 обвиняемых рассмотрит коллегия из трёх судей. Первое заседание пройдёт в открытом режиме, однако последующие слушания закроют для общественности и прессы из-за наличия в материалах дела сведений, составляющих государственную тайну.
Закрытый формат также обусловлен необходимостью сохранить конфиденциальность информации, которая может повлиять на дальнейшее расследование, включая поиск лиц, находящихся в розыске. В связи с этим в здании суда планируется ввести беспрецедентные меры безопасности.
Как сообщила адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы 115 потерпевших, военный суд отклонил ходатайства о прекращении уголовного преследования в отношении четырёх обвиняемых, а также отказался передать дело на рассмотрение с участием присяжных.
Ранее стало известно, что фигуранты, причастные к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл», хранили оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества в квартирах, расположенных в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге.