В ГД внесут законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолёте

«Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность за хулиганство во время перелёта невелика. А это, между тем, вопрос безопасности всех авиапассажиров и соблюдения их прав и интересов», — написал он в своём Telegram-канале.