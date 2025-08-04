В ГД внесут законопроект об увеличении штрафов за хулиганство в самолёте

Законопроект об увеличении штрафов за хулиганство на борту самолёта до 12 тыс. рублей будет внесён в Госдуму, сообщил глава комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
«Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета — все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. К сожалению, наши граждане регулярно пользуются тем, что административная ответственность за хулиганство во время перелёта невелика. А это, между тем, вопрос безопасности всех авиапассажиров и соблюдения их прав и интересов», — написал он в своём Telegram-канале.
Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За курение в самолёте предлагается ввести штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. Сейчас размер взысканий за это нарушение составляет от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Авторы законопроекта также считают, что за мелкое хулиганство в самолёте необходимо наказывать штрафом в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Сейчас таким нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест.
Кроме этого, документ предусматривает существенное увеличение штрафа за невыполнение законных требований командира воздушного судна. Вместо действующих 2−5 тыс. рублей предлагается установить размер взысканий в размере 8−12 тыс. рублей.
Напомним, 1 августа стало известно, что полиция Турции оштрафовала пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines, которые встали со своих мест раньше времени. Самолёт прибыл в Стамбул из Софии. Как минимум три пассажирки рейса отказались выполнить требования экипажа вернуться на свои места.