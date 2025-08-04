В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

«В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.