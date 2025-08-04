Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

В Одессе произошла череда взрывов.

В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа фоне атаки на Таганрог в Киевской области прогремели взрывы.

«В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.

Ночью 4 августа в Краснодарском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Это связано с возможной угрозой падения беспилотных летательных аппаратов.