В Одессе прогремели взрывы на фоне тревоги

В Одессе произошла череда взрывов.
В Одессе снова зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа фоне атаки на Таганрог в Киевской области прогремели взрывы.
«В Одессе снова слышны взрывы», — написал telegram-канал «Общественного». Ранее телеканал, ссылаясь на мэра Геннадия Труханова, информировал о произошедших в городе взрывах. С 1:30 по московскому времени в Одессе объявлен сигнал воздушной тревоги.
Ночью 4 августа в Краснодарском крае ввели режим «Беспилотная опасность». Это связано с возможной угрозой падения беспилотных летательных аппаратов.