В Приморском крае в ДТП погибли два человека

В Приморском крае произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, водитель «Ниссан Тиана», превысив скорость в населенном пункте, не справился с управлением и врезался в «Митсубиси Фусо».
В результате аварии водитель и пассажир легковушки погибли на месте, еще один пассажир с тяжелыми травмами госпитализирован в Кавалеровскую центральную районную больницу. Водитель фуры не пострадал.
Прокуратура Приморского края взяла на контроль проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. Надзорное ведомство также проверит законность итогового решения по данному инциденту. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области произошло смертельное ДТП с автобусом.