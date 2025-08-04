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Спавший 560 лет вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил новый столб пепла

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил новый столб пепла высотой до 4000 метров в понедельник 4 августа. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT). Высота самого исполина составляет 1856 метров.

Источник: Life.ru

«Пепловый шлейф распространился в юго-восточном направлении — в сторону Кроноцкого залива. На пути шлейфа расположены необитаемые участки», — отметили в МЧС Камчатского края.

Спасатели не зафиксировали выпадение пепла в населённых пунктах. В районе горы отсутствуют зарегистрированные туристические группы. Вулкану Крашенинникова присвоили «оранжевый» код авиационной опасности.

Life.ru напоминает, 3 августа вулкан Крашенинникова проснулся после 562 лет бездействия. Извержение стартовало с вершины кратера, а трещина на склонах свидетельствует о процессах в его недрах. Вулканологи связывают пробуждение с недавним землетрясением на Камчатке.