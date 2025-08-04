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Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана — Петропавловск

Смертельное ДТП произошло вечером 3 августа на автодороге Астана — Петропавловск, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayzakokshe.

Источник: instagram

Авария произошла вблизи города Щучинск, рядом с кафе «Экспресс» и автозаправочной станцией «Синоил».

По предварительным данным, около 18:30 автомобиль Hyundai Elantra, следовавший в сторону столицы, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2107, двигавшимся в направлении Кокшетау.

В результате лобового удара в салоне ВАЗ-2107 погибла семья из трех человек. Все четверо пассажиров Hyundai Elantra получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.