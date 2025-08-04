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Пострадавший от нападения льва владелец «Тайгана» пройдет обследование

Олег Зубков планирует обратиться в ту же клинику, где ранее проходил лечение.

Источник: Аргументы и факты

Олег Зубков, владелец крымского сафари-парка «Тайган», который недавно пострадал в результате нападения льва, сообщил РИА Новости о своих планах пройти повторное медицинское обследование. Он отметил, что вскоре отправится в больницу Краснодара.

По словам Зубкова, он планирует обратиться в ту же клинику, где ранее проходил лечение. Это позволит специалистам более точно определить его состояние и динамику выздоровления после инцидента.

Он также уточнил, что выбрал Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1, где врачи торакального отделения уже проводили ему операцию. Такой выбор обусловлен доверием к медперсоналу и желанием получить наиболее точную и своевременную диагностику для полноценного восстановления.

Напомним, 22 июня во время вечернего кормления на директора парка «Тайган» в Белогорском районе Олега Зубкова набросился лев. Через некоторое время Зубков рассказал о дальнейшем содержании льва, который напал на него.