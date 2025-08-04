Пострадавший от нападения льва владелец «Тайгана» пройдет обследование

Он также уточнил, что выбрал Краснодарскую краевую клиническую больницу № 1, где врачи торакального отделения уже проводили ему операцию. Такой выбор обусловлен доверием к медперсоналу и желанием получить наиболее точную и своевременную диагностику для полноценного восстановления.