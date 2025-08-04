Суд в Петербурге арестовал женщину и ее сожителя, сжегших тело младенца в бочке

По данным источника «Известий», женщина родила ребенка дома 12 июня и ни разу не показывала врачам, младенец не был нигде зарегистрирован. Она обнаружила ребенка мертвым 9 июля и рассказала об этом сожителю, который и сжег останки малыша в бочке.