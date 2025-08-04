Суд в Петербурге арестовал женщину и ее сожителя, сжегших тело младенца в бочке

Московский районный суд Петербурга арестовал женщину и ее сожителя, которых обвиняют в убийстве младенца. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
Они будут находиться под арестом до 30 сентября.
Женщина частично признала вину, но заявила, что не имела умысла убивать ребенка, и попросила об избрании иной меры пресечения. Адвокат мужчины также попросил о более мягкой форме наказания, говорится в Telegram-канале пресс-службе судов.
По версии следствия, 1 августа петербуржцы убили новорожденного ребенка неустановленным способом. Потом, чтобы скрыть следы преступления, они поместили тело малыша в металлическую бочку и сожгли останки. Их задержали на следующий день, 2 августа.
По данным источника «Известий», женщина родила ребенка дома 12 июня и ни разу не показывала врачам, младенец не был нигде зарегистрирован. Она обнаружила ребенка мертвым 9 июля и рассказала об этом сожителю, который и сжег останки малыша в бочке.
МВД РФ объявило о выплате вознаграждения в размере одного миллиона рублей за информацию, способствующую раскрытию убийств двух детей. Одно из преступлений — убийство младенца, чье тело было обнаружено на свалке в Петропавловске-Камчатском в марте прошлого года.