В Новой Зеландии задержана женщина за перевозку двухлетнего ребенка в чемодане

В Новой Зеландии 27-летняя женщина была задержана после того, как в чемодане, перевозившемся в багажном отсеке автобуса, обнаружили двухлетнюю девочку. Тревогу забил водитель, заметивший подозрительные движения багажа во время остановки маршрута в 80 км от Окленда, сообщает CBS News.