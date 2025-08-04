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В Новой Зеландии задержана женщина за перевозку двухлетнего ребенка в чемодане

В Новой Зеландии 27-летняя женщина была задержана после того, как в чемодане, перевозившемся в багажном отсеке автобуса, обнаружили двухлетнюю девочку.

В Новой Зеландии 27-летняя женщина была задержана после того, как в чемодане, перевозившемся в багажном отсеке автобуса, обнаружили двухлетнюю девочку. Тревогу забил водитель, заметивший подозрительные движения багажа во время остановки маршрута в 80 км от Окленда, сообщает CBS News.

Прибывшие на место полицейские освободили ребенка из чемодана. Медики констатировали, что девочка перегрелась, но серьезных повреждений не получила. Сейчас устанавливается степень родства между задержанной и ребенком.

Женщине предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком. Расследование продолжается, не исключено предъявление дополнительных обвинений. Суд по делу назначен на 4 августа в окружном суде Норт-Шор.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае в ДТП погибли два человека.