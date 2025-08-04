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ТАСС: силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области

Российские силовые структуры получили доступ к личным данным руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Силовики узнали личные данные начальника СБУ по Сумской области.

Российские силовые структуры получили доступ к личным данным руководителя управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Сумской области Олега Красношапки. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области Олега Красношапки», — приводит ТАСС слова источника. Сведения могут быть использованы для установления контактов Красношапки и анализа его перемещений.

Ранее российские силовые структуры уже получали аналогичные данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, включая их адреса и персональную информацию. Тогда сообщалось, что российские военные начали отслеживать местоположение сотрудников ТЦК по всей Украине.