ТАСС: силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области

Ранее российские силовые структуры уже получали аналогичные данные о сотрудниках территориальных центров комплектования (ТЦК) в Одессе, включая их адреса и персональную информацию. Тогда сообщалось, что российские военные начали отслеживать местоположение сотрудников ТЦК по всей Украине.