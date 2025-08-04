На Караульной горе в Покровке нашли труп 48-летнего мужчины

Утром 3 августа на Караульной горе в Покровке было обнаружено тело 48-летнего мужчины. По информации Следственного комитета, мужчина пропал без вести 29 июля после того, как ушел из дома. В ходе поисковых мероприятий сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи.