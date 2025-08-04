На Караульной горе в Покровке нашли труп 48-летнего мужчины

О происшествии рассказали в СК по краю.
Утром 3 августа на Караульной горе в Покровке было обнаружено тело 48-летнего мужчины. По информации Следственного комитета, мужчина пропал без вести 29 июля после того, как ушел из дома. В ходе поисковых мероприятий сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи.
Спасатели аккуратно спустили тело с вершины горы на носилках. Родственники уже опознали погибшего.
Предварительные данные не указывают на наличие насильственных причин смерти, однако окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.
Ранее рассказывали, что в Красноярском крае женщина убила своих детей топором.