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На Караульной горе в Покровке нашли труп 48-летнего мужчины

О происшествии рассказали в СК по краю.

О происшествии рассказали в СК по краю.

Утром 3 августа на Караульной горе в Покровке было обнаружено тело 48-летнего мужчины. По информации Следственного комитета, мужчина пропал без вести 29 июля после того, как ушел из дома. В ходе поисковых мероприятий сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи.

Спасатели аккуратно спустили тело с вершины горы на носилках. Родственники уже опознали погибшего.

Предварительные данные не указывают на наличие насильственных причин смерти, однако окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае женщина убила своих детей топором.