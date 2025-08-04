14 человек застряли посреди Алаколя под градом и дождем (видео)

Как рассказали в министерстве, сотрудники МЧС заметили застрявших на маленьком островке людей во время патрулирования озера — отдыхающие отплыли на 20 километров от берега и не могли вернуться.
"Причиной происшествия стала неисправность катера, из-за чего группа не смогла самостоятельно вернуться на берег и была вынуждена стоять под дождем и градом.
Силами оперативно-спасательного отряда все пострадавшие были успешно доставлены на сушу. Медицинская помощь никому не потребовалась", — рассказали в ведомстве.
В министерстве также напомнили о необходимости тщательно проверять техническое состояние водного транспорта перед выходом на воду и соблюдать меры безопасности.