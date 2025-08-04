Shot: Взрывы прозвучали над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области

Взрывы прогремели над городами Михайловка и Фролово Волгоградской области. Местные жители сообщили о работе средств противовоздушной обороны по украинским дронам типа «Лютый», написал в понедельник, 4 августа, Telegram-канал Shot.
— Очевидцы рассказали, что около 30 минут назад была слышна серия из пяти-семи взрывов. По предварительным данным, сработала система ПВО по беспилотникам ВСУ. По словам местных, дроны летели на низкой высоте, — сказано в публикации.
Уточняется, что к этому часу официальной информации нет.
Этой же ночью около пяти взрывов прозвучало над Воронежем. По предварительным данным, силы противовоздушной обороны сбивают беспилотники ВСУ на подлете к городу, сообщил Telegram-канал Shot.
Средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотников над Крымом, Черным морем, Курской, Брянской и Орловской областями. Об этом 3 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.