Нападение на приют для детей с инвалидностью на Гаити: похищены директор-ирландка и дети

В гаитянской коммуне Кенскоф, расположенной в столице, вооружённые злоумышленники совершили нападение на приют для детей с инвалидностью. По сообщениям местных радиостанций Radio RTVF и Fierté FM, в результате инцидента были похищены несколько человек, включая ирландскую гражданку и директора приюта.