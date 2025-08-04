Нападение на приют для детей с инвалидностью на Гаити: похищены директор-ирландка и дети

В гаитянской коммуне Кенскоф, расположенной в столице, вооружённые злоумышленники совершили нападение на приют для детей с инвалидностью. По сообщениям местных радиостанций Radio RTVF и Fierté FM, в результате инцидента были похищены несколько человек, включая ирландскую гражданку и директора приюта.
Рано утром бандиты ворвались в приют Nos Petits Frères et Sœurs в районе Тет Буапен, проломив стену здания, где находились дети с ограниченными возможностями. По данным Radio RTVF, за нападением стоит коалиция гаитянских банд Вив-Ансам. Целью преступников были именно дети. Радиостанции подтвердили, что среди похищенных — гуманитарный работник госпожа Джина, гражданка Ирландии.
Местные власти и полиция Гаити пока не сделали официальных заявлений по этому происшествию.
Ранее бандиты захватили город на Гаити и освободили из тюрьмы сотни преступников.