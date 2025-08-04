При теракте в «Крокусе» 41 человек погиб от огнестрельных ранений

Дело о теракте будет рассмотрено по существу 4 августа.
Причиной смерти 41 из 147 жертв теракта в «Крокус Сити Холле» стали огнестрельные ранения. Это следует из материалов дела.
«41 человек из 147 погибших скончался из-за огнестрельного ранения в результате теракта в “Крокусе”, — передает РИА Новости содержание документов. Дело по существу будет рассмотрено 4 августа.
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Теракт был совершен 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске Московской области. Преступники открыли автоматический огонь по посетителям, находившимся внутри здания, а затем подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Общий ущерб от произошедшего оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Уголовное дело в отношении обвиняемых направлено во 2-й Западный окружной военный суд. Рассмотрение дела по существу начнется в понедельник 4 августа на площадке апелляционного корпуса Московского городского суда.