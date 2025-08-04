При теракте в «Крокусе» 41 человек погиб от огнестрельных ранений

Теракт был совершен 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном в Красногорске Московской области. Преступники открыли автоматический огонь по посетителям, находившимся внутри здания, а затем подожгли зрительный зал. В результате трагедии погибли 147 человек, еще 336 получили ранения различной степени тяжести, трое считаются пропавшими без вести. Общий ущерб от произошедшего оценивается в 5,7 миллиарда рублей.