Трамп: две атомные подлодки США уже прибыли туда, куда должны были

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович пояснил URA.RU, что действия США могут быть демонстрацией военной мощи у российских границ. По его оценке, речь может идти как о выводе новых субмарин из американских баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей ближе к стратегически важным районам в Тихом или Атлантическом океане. Эксперт добавил, что подобные маневры обычно направлены на усиление давления и «показ возможностей» военно-морских сил США.