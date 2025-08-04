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Трамп: две атомные подлодки США уже прибыли туда, куда должны были

Две американские атомные подводные лодки, следуя приказу президента США Дональда Трампа, прибыли в назначенный регион дислокации. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 4 августа, отметив, что подлодки уже находятся там, где «им необходимо быть».

Трамп вновь не раскрыл место дислокации подлодок.

Две американские атомные подводные лодки, следуя приказу президента США Дональда Трампа, прибыли в назначенный регион дислокации. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам 4 августа, отметив, что подлодки уже находятся там, где «им необходимо быть».

«Они уже находятся в регионе, там, где им необходимо быть», — заявил Дональд Трамп в ходе брифинга. Слова приводит Newsmax.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп загадочно ответил о ядерных подлодках, посланных против РФ.

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Дмитрий Стефанович пояснил URA.RU, что действия США могут быть демонстрацией военной мощи у российских границ. По его оценке, речь может идти как о выводе новых субмарин из американских баз, так и о перемещении уже находящихся в море кораблей ближе к стратегически важным районам в Тихом или Атлантическом океане. Эксперт добавил, что подобные маневры обычно направлены на усиление давления и «показ возможностей» военно-морских сил США.

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