«РВ»: в Одессе нанесён удар в районе порта

Атакованы объекты Вооружённых сил Украины в Одессе, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, зафиксировано мощное возгорание в результате ударов дронов «Герань». По предварительным сведениям, пожар произошёл в районе порта.
«Атакованы объекты врага в Одессе. В Одессе мощный пожар после ударов дронов “Герань”. По имеющимся данным — в районе порта», — говорится в сообщении.
Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 01:30 мск.