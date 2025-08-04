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«РВ»: в Одессе нанесён удар в районе порта

В районе порта зафиксировано мощное возгорание.

Атакованы объекты Вооружённых сил Украины в Одессе, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, зафиксировано мощное возгорание в результате ударов дронов «Герань». По предварительным сведениям, пожар произошёл в районе порта.

«Атакованы объекты врага в Одессе. В Одессе мощный пожар после ударов дронов “Герань”. По имеющимся данным — в районе порта», — говорится в сообщении.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Одессе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Сирены включены с 01:30 мск.