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Двух жителей Хабаровского края обвинили в браконьерстве за вылов осетров

У мужчин изъято около 13 кг чёрной икры.

В Амурске двум местным жителям предъявлено обвинение в незаконной добыче и хранении краснокнижных биоресурсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В мае-июне этого года они, по версии следствия, сетью незаконно выловили в Амуре у села Омми 9 амурских осетров и 12 экземпляров калуги и добыли 13 кг черной икры. Рыбу и икру хранили в гаражах в Амурске до того, как ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.

— Двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Напомним, ранее в Хабаровске задержали предпринимателя при попытке продажи 19 кг черной икры.