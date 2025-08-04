Двух жителей Хабаровского края обвинили в браконьерстве за вылов осетров

В Амурске двум местным жителям предъявлено обвинение в незаконной добыче и хранении краснокнижных биоресурсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В мае-июне этого года они, по версии следствия, сетью незаконно выловили в Амуре у села Омми 9 амурских осетров и 12 экземпляров калуги и добыли 13 кг черной икры. Рыбу и икру хранили в гаражах в Амурске до того, как ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.
— Двум местным жителям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России). Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю, — сообщили в СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, ранее в Хабаровске задержали предпринимателя при попытке продажи 19 кг черной икры.