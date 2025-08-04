Двух жителей Хабаровского края обвинили в браконьерстве за вылов осетров

В мае-июне этого года они, по версии следствия, сетью незаконно выловили в Амуре у села Омми 9 амурских осетров и 12 экземпляров калуги и добыли 13 кг черной икры. Рыбу и икру хранили в гаражах в Амурске до того, как ее изъяли сотрудники правоохранительных органов.