В Приморье мужчина выстрелил в подростка

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Установление обстоятельств происшествия и ход расследования находятся на контроле надзорного ведомства.