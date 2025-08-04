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В Приморье мужчина выстрелил в подростка

В городе Уссурийске Приморского края произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из травматического оружия в 15-летнего подростка. Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Конфликт двух мужчин произошел вечером 1 августа в районе улицы Мишенной. Один из них применил оружие в отношении своего оппонента, однако попал в грудь его несовершеннолетнему сыну.

Потерпевшего экстренно госпитализировали, ему оказали своевременную медицинскую помощь.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, то есть на умышленное причинение смерти другому человеку, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам). Установление обстоятельств происшествия и ход расследования находятся на контроле надзорного ведомства.