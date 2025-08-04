В Китае мужчина неожиданно зарезал людей у школы и в игровом заведении

В китайском городе Лэйян провинции Хунань мужчина с ножом напал на людей в нескольких общественных местах, в результате чего двое погибли и трое получили ранения, сообщает издание Pengpai.
Инцидент произошёл вечером 3 августа. 31-летний злоумышленник сначала напал на людей у входа в начальную школу, а затем ворвался в заведение для игры в маджонг и атаковал посетителей. Пострадавших госпитализировали, а нападавшего задержала полиция. Ведётся расследование.
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