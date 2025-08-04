15-летний курьер помог обмануть пять пенсионеров в Хабаровске

В Хабаровске полицейские раскрыли серию мошенничеств в отношении пожилых людей. Мошенники обманули пять пенсионеров, а курьером у них оказался подросток. Общая сумма ущерба — около 800 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.