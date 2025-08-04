15-летний курьер помог обмануть пять пенсионеров в Хабаровске

В Хабаровске полицейские раскрыли серию мошенничеств в отношении пожилых людей. Мошенники обманули пять пенсионеров, а курьером у них оказался подросток. Общая сумма ущерба — около 800 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Сотрудники уголовного розыска установили, что 15-летний житель Краснофлотского района работал курьером у телефонных мошенников.
Молодой человек находил «работу» через мессенджер. Ему предлагали забирать посылки с деньгами и переводить их через онлайн-сервисы. Оплату получал в виде процента от каждого перевода.
«Пенсионеров обманывали по классической схеме: звонили, представлялись родственниками или следователями, и просили срочно передать деньги для “решения проблемы”. Наличные нужно было завернуть в одежду и передать приехавшему человеку», — рассказали в полиции.
Так, 90-летняя женщина из Индустриального района отдала 165 тысяч рублей в пакете с одеждой. 82-летняя жительница Кировского района положила деньги в халат. 80-летняя горожанка — в комплект постельного белья.
На полученные деньги подросток купил мопед, наушники, остальное тратил на развлечения. Все покупки полицейские изъяли. В отношении него открыто уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Подростку избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Полицейские напоминают: никакой быстрый заработок через мессенджеры не бывает безопасным. Курьеры для мошенников — просто расходный материал. После задержания ими никто не интересуется.