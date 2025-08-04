В США на парковке произошла стрельба, убит подросток

Стрельба произошла на парковке в штате Джорджия.
На парковке в штате Джорджия в США произошла стрельба, в результате которой погиб один подросток и еще трое получили ранения. Об этом сообщили представители местных правоохранительных органов.
«Депутаты шерифа округа Ричмонд расследуют смертельную стрельбу на парковке Advanced Auto Parts… Коронер округа Ричмонд Марк Боуэн подтвердил смерть одной жертвы», — пишет WJBF со ссылкой на следствие.
По данным полиции, одна из пострадавших находится в критическом состоянии. Несколько подозреваемых, также являющихся несовершеннолетними, задержаны, — отмечает источник телеканала.
В операции по поиску других участников инцидента принимали участие кинологические подразделения и спецназ округа. По предварительной информации, после инцидента часть подозреваемых попыталась скрыться с места происшествия.