Скончалась кинозвезда 80-х Лони Андерсон

Лони Андерсон скончалась за несколько дней до своего 80-летия.
Лони Андерсон, известная по роли властного администратора радиостанции в культовом телевизионной комедии «WKRP в Цинциннати», скончалась за несколько дней до 80-летия. Об этом пишут американские СМИ.
«Лони Андерсон, известная по роли секретарши Дженнифер Марлоу в комедии “WKRP в Цинциннати”, скончалась в больнице Лос-Анджелеса после продолжительной болезни. Ей было 79 лет», — сказано в сообщении FoxNews.
В 1983 году артистка дебютировала на большом экране — она снялась вместе с Бертом Рейнольдсом в комедии «Stroker Ace». Позже пара заключила брак, который привлекал внимание вплоть до их развода в 1994 году. После этого Лони Андерсон вышла замуж за Боба Флика. У нее остались дочь Дейдра, зять Чарли Хоффман, сын Квинтон Андерсон Рейнольдс, а также пасынок Адам Флик с супругой Хелен и приемные внуки Феликс и Максимилиан.