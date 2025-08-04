Скончалась кинозвезда 80-х Лони Андерсон

В 1983 году артистка дебютировала на большом экране — она снялась вместе с Бертом Рейнольдсом в комедии «Stroker Ace». Позже пара заключила брак, который привлекал внимание вплоть до их развода в 1994 году. После этого Лони Андерсон вышла замуж за Боба Флика. У нее остались дочь Дейдра, зять Чарли Хоффман, сын Квинтон Андерсон Рейнольдс, а также пасынок Адам Флик с супругой Хелен и приемные внуки Феликс и Максимилиан.