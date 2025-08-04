В Иркутске и пригороде за неделю 17 человек пострадали в ДТП

В Иркутске и пригороде за минувшую неделю произошло 16 аварий. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, в них пострадали трое несовершеннолетних и 14 взрослых.
— Всего за минувшую неделю произошло: 157 автоаварий, 288 транспортных средств повреждено, — поделились госавтоинспекторы.
За прошедшие семь дней авто восемь раз врезались друг в друга. В семи случаях наезжали на пешеходов и в одном на препятствие.
Ранее КП-иркутск сообщала, что жителя Братска оштрафовали на четыре тысячи рублей за незаконный запуск квадрокоптера.