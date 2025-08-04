ЕС потерял более триллиона евро из-за решений по поводу России

«В сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. В 2013 году у нас было 417 млрд евро торговли, в прошлом — 60 млрд евро. Сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — отметил Грушко в интервью «Известиям».