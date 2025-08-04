Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС потерял более триллиона евро из-за решений по поводу России

Потери Европейского союза из-за прекращения энергетического сотрудничества и сокращения торговли с Россией превысили один триллион евро. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Потери Евросоюза превысили триллион евро.

Потери Европейского союза из-за прекращения энергетического сотрудничества и сокращения торговли с Россией превысили один триллион евро. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«В сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. В 2013 году у нас было 417 млрд евро торговли, в прошлом — 60 млрд евро. Сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — отметил Грушко в интервью «Известиям».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДмитриев: потери Евросоюза от санкций против РФ превышают триллион евро.

Он добавил, что на фоне этих изменений экономика ЕС теряет конкурентоспособность. Так, стоимость газа в Евросоюзе в четыре-пять раз выше, чем в США, а электроэнергия обходится дороже в два-три раза. В сложившихся обстоятельствах США также приняли меры против ЕС: администрация Дональда Трампа ввела 15% торговые пошлины на европейские товары.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше