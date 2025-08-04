Потери Евросоюза превысили триллион евро.
Потери Европейского союза из-за прекращения энергетического сотрудничества и сокращения торговли с Россией превысили один триллион евро. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«В сумме набирается уже больше триллиона евро, если иметь в виду потери от прекращения энергетического сотрудничества с Россией, от свертывания торговли. В 2013 году у нас было 417 млрд евро торговли, в прошлом — 60 млрд евро. Сейчас она стремится фактически к нулю. Это упущенная прибыль», — отметил Грушко в интервью «Известиям».
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Он добавил, что на фоне этих изменений экономика ЕС теряет конкурентоспособность. Так, стоимость газа в Евросоюзе в четыре-пять раз выше, чем в США, а электроэнергия обходится дороже в два-три раза. В сложившихся обстоятельствах США также приняли меры против ЕС: администрация Дональда Трампа ввела 15% торговые пошлины на европейские товары.