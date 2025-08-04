В Новосибирске ищут пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу

В Новосибирске ищут 14-летнюю Августину Саая. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице во «ВКонтакте», девушка пропала 10 июля. С того дня о её местонахождении ничего неизвестно.