Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ищут пропавшую почти месяц назад 14-летнюю школьницу

Она пропала 10 июля 2025 года.

Источник: Соцсети

В Новосибирске ищут 14-летнюю Августину Саая. Как сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области на своей странице во «ВКонтакте», девушка пропала 10 июля. С того дня о её местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшей:

рост — 155 см; волосы — тёмно-русые; глаза — карие.

На момент пропажи была одета:

чёрная кофта; тёмные джинсы; на ногах — белые кроссовки; при себе — маленькая чёрная сумка.

Любая информация может быть критически важной. Все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, позвоните по следующим номерам телефонов: 8−800−700−54−52, 112.