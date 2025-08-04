Подросток на мопеде пострадал в ДТП на перекрестке в Хабаровске

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Honda Fit, мужчина 2001 года рождения, ехал по улице Волочаевской со стороны Уссурийской в сторону Ленина. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу мопеду Honda Dio, который двигался навстречу прямо.