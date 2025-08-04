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Подросток на мопеде пострадал в ДТП на перекрестке в Хабаровске

Водитель «Хонды» не уступил дорогу.

Источник: Комсомольская правда

В минувшие выходные в Хабаровске произошло одно ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний участник дорожного движения. Авария случилась 3 августа на перекрестке улиц Волочаевской и Гамарника. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Honda Fit, мужчина 2001 года рождения, ехал по улице Волочаевской со стороны Уссурийской в сторону Ленина. При повороте налево на разрешающий сигнал светофора он не уступил дорогу мопеду Honda Dio, который двигался навстречу прямо.

«Мопедом управлял несовершеннолетний 2011 года рождения. Он получил травмы и был госпитализирован. У подростка не было водительского удостоверения», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.

Мопед после аварии был помещен на арестплощадку. Обстоятельства происшествия выясняются. Сотрудники ГАИ напоминают родителям о недопустимости управления транспортными средствами детьми без соответствующего возраста и прав.