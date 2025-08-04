Мужчина спутал пожилую соседку с инопланетянкой и выстрелил в нее семь раз

Свидетель поделился информацией, что обвиняемый разбудил его ночью и начал рассуждать об инопланетянах. В частности, он утверждал, что его соседка является представительницей внеземной цивилизации, и за ними вскоре должен прибыть космический корабль. Очевидец также засвидетельствовал, что после этого видел потерпевшую и слышал звуки выстрелов. Он побежал к ее дому, обнаружил женщину истекающей кровью на полу и вызвал экстренные службы. Об этом информирует CBS News.