Мужчина спутал пожилую соседку с инопланетянкой и выстрелил в нее семь раз

В Миннесоте (США) мужчина застрелил 70-летнюю соседку, ошибочно приняв ее за инопланетное существо.
Роковой инцидент случился в минувшую среду, 27 июля 2025 года, в населенном пункте Уиндом. Около пяти часов утра стражи порядка прибыли по вызову, связанному со стрельбой в жилище. На месте патрульные обнаружили престарелую женщину с множественными пулевыми ранениями. Пострадавшая находилась в сознании и успела сообщить полицейским, что в нее несколько раз стрелял проживающий рядом мужчина.
Уточняется, что за 45 минут до трагедии он звонил ей, прося о помощи в каком-то деле. Женщину доставили в медицинское учреждение, однако спасти ее не удалось. Врачи зафиксировали на ее теле семь огнестрельных повреждений.
Свидетель поделился информацией, что обвиняемый разбудил его ночью и начал рассуждать об инопланетянах. В частности, он утверждал, что его соседка является представительницей внеземной цивилизации, и за ними вскоре должен прибыть космический корабль. Очевидец также засвидетельствовал, что после этого видел потерпевшую и слышал звуки выстрелов. Он побежал к ее дому, обнаружил женщину истекающей кровью на полу и вызвал экстренные службы. Об этом информирует CBS News.
Следователи установили, что подозреваемый незаконно проник в жилище соседки и открыл по ней стрельбу. Мужчину обнаружили в ванной комнате. Его доставили в больницу для освидетельствования, а затем поместили под стражу. Первое судебное слушание по его делу назначено на 8 августа 2025 года.
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