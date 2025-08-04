Средства ПВО уничтожают беспилотники над Россией: карта атак украинских дронов 4 августа

Средства ПВО уничтожают украинские дроны над Россией.
В нескольких российских регионах выла воздушная тревога, была объявлена угроза атаки беспилотников Украины. Были сбиты БПЛА над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областями. В Волгограде и Тамбове ограничили работу аэропортов. Люди сообщили о взрывах в небе и беспилотниках типа «Лютый», которые летели очень близко к земле. Губернаторы регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу. Подробнее о ночной атаке украинских дронов на Россию — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
Дроны атакуют российские регионы.
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 3 августа перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки были отражены в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени. По данным ведомства, четыре беспилотника были ликвидированы в небе над территорией Республики Крым, еще три — над Брянской областью. Два беспилотных аппарата сбиты над акваторией Черного моря, по одному дрону уничтожено в Курской и Орловской областях.
Взрывы над Севастополем.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина атакует дронами четыре региона России. Онлайн-трансляция.
В районе Севастополя силы ПВО в ночь на 4 августа уничтожили три дрона, подлетавших со стороны моря. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Громкие звуки, которые были слышны в городе — это силы ПВО уничтожили три воздушные цели над морской акваторией вблизи Севастополя», — заявил глава города в своем telegram-канале. Он добавил, что в районе Парка Победы к берегу прибило еще один беспилотник, который был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Территория, где обнаружили аппарат, была оперативно оцеплена сотрудниками спецслужб. На месте работают специалисты, проводится проверка и сбор улик.
Губернатор отдельно отметил, что ни один объект городской инфраструктуры не пострадал в результате происшествия. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и следить только за официальными сводками, не доверять непроверенным сообщениям в социальных сетях.
Воронежская область.
В Воронежской области сбили несколько дронов ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
На территории региона была объявлена опасность атаки дронов ВСУ, силы ПВО приведены в готовность ранней ночью 4 августа. Губернатор Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие и по возможности не выходить на улицу, держась подальше от окон.
В самом Воронеже звучала воздушная тревога, работали системы оповещения. Гусев заявил, что в случае обнаружения беспилотника следует немедленно уйти из зоны его видимости и звонить по 112.
Ближе к утру над городом были сбиты несколько беспилотников. Предварительно, пострадавших и разрушений нет, однако угроза атаки сохранялась. Гусев призвал не приближаться к обломкам дронов и сразу звонить 112 при обнаружении таковых. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Над Воронежем произошло около пяти взрывов, сообщил telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Вспышки были видны в северной части города. Местные жители рассказали, что сначала раздались взрывы, а только потом включилась сирена. Также были слышны взрывы в городе Лиски.
Волгоградская область.
Над городами Михайловка и Фролово в регионе слышались взрывы, отметили в упомянутом telegram-канале со ссылкой на очевидцев. Там добавили, что Украина применила беспилотники типа «Лютый». По словам жителей, дроны летели на низкой высоте. Официальной информации не было.
В аэропорту Волгограда введены временные ограничения. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
Тамбовская область.
В аэропорту Тамбова введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов, отметил Артем Кореняко в канале.
Взрывы в небе.
Взрывы в небе слышали жители Усмани (Липецкая область), Курчатова и Льгова (Курская область) и Саратова — в небе рядом с аэродромом. Группу беспилотников зафиксировали над ЛНР — 16 аппаратов летели в сторону Донецка, Ростовской области и Миллерово.
Опасность атаки беспилотников.
Режим угрозы ударов БПЛА был введен в:
Мордовии;Ивановской области;Пензенской области;Рязанской области;Краснодарском крае;Белгородской области;Липецкой области;Крыму.