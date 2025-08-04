Средства ПВО уничтожают беспилотники над Россией: карта атак украинских дронов 4 августа

В нескольких российских регионах выла воздушная тревога, была объявлена угроза атаки беспилотников Украины. Были сбиты БПЛА над Крымом, Черным морем, Брянской, Курской, Воронежской и Орловской областями. В Волгограде и Тамбове ограничили работу аэропортов. Люди сообщили о взрывах в небе и беспилотниках типа «Лютый», которые летели очень близко к земле. Губернаторы регионов призвали жителей по возможности не выходить на улицу. Подробнее о ночной атаке украинских дронов на Россию — в материале URA.RU.