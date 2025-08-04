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В Новосибирске в сгоревшем автомобиле на Писарева нашли тело мужчины

Машина почти полностью сгорела.

Источник: Соцсети

На улице Писарева в Новосибирске произошел пожар в припаркованном автомобиле. Пожарные ликвидировали возгорание в течение 5 минут. При осмотре салона сгоревшей машины было обнаружено тело мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожара пострадал салон автомобиля, также огнём повреждено лакокрасочное покрытие стоявшей рядом машины. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа.

На видео с места происшествия, опубликованном в Telegram-канале «АСТ-54 Black», запечатлён автомобиль полностью охваченный пламенем.