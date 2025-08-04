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Shot: В Приморском крае момент удара молнии в ЛЭП со взрывом попал на видео

Момент удара молнии в линию электропередачи с последующим взрывом сняли на видео в городе Большой Камень Приморского края. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

Момент удара молнии в линию электропередачи с последующим взрывом сняли на видео в городе Большой Камень Приморского края. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители успели снять, как разряд тока попал прямо в линию электропередачи. По их словам, кроме искр, оглушительного взрыва, несколько раз моргнул свет, — говорится в публикации.

В настоящее время линии электропередачи оцепили экстренные службы. Специалисты дают оценку ущерба, нанесенного ударом молнии.

1 августа в коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного произошел пожар, причиной которого стал удар молнии. Загорелся таунхаус на улице Береговой.

По словам местных жителей, примерно в 23:00 в районе началась сильная гроза. Один из разрядов попал в крышу дома, вызвав мгновенное возгорание.