Shot: В Приморском крае момент удара молнии в ЛЭП со взрывом попал на видео

Момент удара молнии в линию электропередачи с последующим взрывом сняли на видео в городе Большой Камень Приморского края. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители успели снять, как разряд тока попал прямо в линию электропередачи. По их словам, кроме искр, оглушительного взрыва, несколько раз моргнул свет, — говорится в публикации.
В настоящее время линии электропередачи оцепили экстренные службы. Специалисты дают оценку ущерба, нанесенного ударом молнии.
1 августа в коттеджном поселке «Набережный» подмосковного Долгопрудного произошел пожар, причиной которого стал удар молнии. Загорелся таунхаус на улице Береговой.
По словам местных жителей, примерно в 23:00 в районе началась сильная гроза. Один из разрядов попал в крышу дома, вызвав мгновенное возгорание.