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Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье

В Приморье произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Жертвами аварии стали два человека, ещё один пострадал. О происшествии сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл 3 августа в 22:50 по местному времени на 294-м километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань.

«Водитель Nissan Teana, не соблюдая скоростной режим при движении в населённом пункте, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi Fuso, двигавшемся в попутном направлении. От удара водитель большегруза съехал на обочину», — сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки. Ещё один человек получил тяжёлые травмы и был доставлен в Кавалеровскую центральную районную больницу. Находившийся за рулём грузовика не пострадал.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов, представители спецслужб и прокурор Кавалеровского района. Дело по факту случившегося взято на контроль прокуратурой.

Ранее Life.ru рассказывал о ДТП с участием автобуса близ населённого пункта Хлебино в Мордовии. Транспортное средство с пассажирами съехало в кювет и опрокинулось. В результате пострадали десять человек, включая одного ребёнка.