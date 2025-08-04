Два человека погибли и один пострадал в ДТП с участием грузовика в Приморье

«Водитель Nissan Teana, не соблюдая скоростной режим при движении в населённом пункте, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi Fuso, двигавшемся в попутном направлении. От удара водитель большегруза съехал на обочину», — сообщили в прокуратуре.