Мужчина по ошибке подстрелил подростка и попал под следствие

В Приморье двое мужчин выясняли отношения. Один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента, но промазал и попал в его 15-летнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«В ходе конфликта двух мужчин один из них выстрелил из травматического оружия в 15-летнего подростка. Мужчина 1963 года рождения применил оружие в отношении оппонента, однако попал в грудь его несовершеннолетнему сыну», — говорится в официальном сообщении.
В ведомстве уточнили, что подростка после инцидента госпитализировали. Юноше была оказана необходимая медицинская помощь.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Региональная прокуратура взяла ход расследования.