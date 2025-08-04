Цунами на Камчатке полностью уничтожило оборудование и продукцию местного завода: подробности

Как KP.RU писал ранее, в минувшую среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду в 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, а в последнем и вовсе введен режим ЧС.