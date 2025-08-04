Цунами на Камчатке полностью уничтожило оборудование и продукцию местного завода: подробности

В результате цунами рыбоперерабатывающий завод «Алаид», расположенный на Парамушире, лишился всего оборудования, а волной и вовсе вымыло хранившиеся на данном объекте 120 тонн лосося и одну тонну гребешка. Как сообщает представитель администрации Северо-Курильского района, в ближайшее время завод не сможет продолжить свою работу.
«Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность», — отмечается в сообщении пресс-службы муниципалитета.
Власти Северо-Курильского района также информируют, что цунами разрушило не только вышеупомянутый завод, но и подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожило краны и грузовую технику.
Из-за воздействия соленой морской воды большая часть пострадавших материальных ценностей уже не подлежит восстановлению. Известно, что тонны добычи также вымыло с территории завода. Размер причиненного стихийным бедствием ущерба планируется определить только после окончания экспертизы и подсчета всех убытков.
«Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе», — подчеркивает пресс-служба.
Как KP.RU писал ранее, в минувшую среду, 30 июля, на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. Сейсмологи оценили его магнитуду в 8,8. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, а в последнем и вовсе введен режим ЧС.
Известно, что волны цунами на острове Парамушир вынесли на берег не только большое количество рыбы, но и необычные предметы. Как рассказал житель Северо-Курильска Сергей Лакомов, после стихийного бедствия ему удалось найти изолятор проводов времен СССР — раньше такие приспособления висели на деревянных столбах.